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Грета Тунберг извинилась за призыв “поставить политиков к стене”
15.12.2019 15:46
Грета Тунберг извинилась за некоректное высказывание про политиков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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