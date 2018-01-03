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Мосийчук заявил, что в судебной системе "нужно менять бл...дей"
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03.01.2018 21:48
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Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что в связи с
цепью резонансных преступлений в Украине с участием судей и их
родственников "люди готовы раздирать судей на куски".
Мосийчук: Судьи чувствуют себя богами, которым все дозволено
Фото: ЕРА Нардеп отметил, что в стране "не прерывается цепь
резонансных преступлений" с участием судей или их
родственников: дело юриста Ирины Ноздровской, смертельная
авария с участием судьи Васильковского райсуда Сергеем Корниенко, а
также ДТП с пьяным судьей Киево-Святошинского райсуда Дмитрием
Усатовым."Судьи чувствуют себя богами, которым все дозволено. Если
сейчас не принять меры, то такая вопиющая безнаказанность приведет
к тяжелым последствиям. Массовые призывы к судам Линча..., это
только начало... Мы уже видели, как в 2014 году революционная
стихия выходила на путь народной мести. Тогда это удалось сдержать,
но сейчас может и не удастся. Люди готовы раздирать судей на
куски", – предупредил нардеп.По мнению Мосийчука, судьи годами
"создавали закрытую касту, принадлежность к которой позволяет
безнаказанно убивать других людей"."Так называемая "реформа"
судебной системы, которую предлагает власть, лишь перестановкой
кроватей в борделе, а на самом деле нужно менять бл...дей", –
подытожил он.
https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1564539830289445
22 декабря 2017 года в Высшем совете правосудия сообщили, что в
рамках судебной реформы планируют ликвидировать 142 местных
общих суда и создать 74 окружных. Это предусмотрено проектами
указов президента Украины "О ликвидации местных общих судов и
образовании окружных судов". Речь идет, в частности, о
ликвидации 10 районных судов Киева и создании вместо них шести
окружных судов.В 2018 году в рамках судебной реформы будет
проходить реструктуризация судов, сообщил заместитель главы
Администрации Президента Украины Алексей Филатов.
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