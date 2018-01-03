Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что в связи с цепью резонансных преступлений в Украине с участием судей и их родственников "люди готовы раздирать судей на куски". Мосийчук: Судьи чувствуют себя богами, которым все дозволено Фото: ЕРА Нардеп отметил, что в стране "не прерывается цепь резонансных преступлений" с участием судей или их родственников: дело юриста Ирины Ноздровской, смертельная авария с участием судьи Васильковского райсуда Сергеем Корниенко, а также ДТП с пьяным судьей Киево-Святошинского райсуда Дмитрием Усатовым."Судьи чувствуют себя богами, которым все дозволено. Если сейчас не принять меры, то такая вопиющая безнаказанность приведет к тяжелым последствиям. Массовые призывы к судам Линча..., это только начало... Мы уже видели, как в 2014 году революционная стихия выходила на путь народной мести. Тогда это удалось сдержать, но сейчас может и не удастся. Люди готовы раздирать судей на куски", – предупредил нардеп.По мнению Мосийчука, судьи годами "создавали закрытую касту, принадлежность к которой позволяет безнаказанно убивать других людей"."Так называемая "реформа" судебной системы, которую предлагает власть, лишь перестановкой кроватей в борделе, а на самом деле нужно менять бл...дей", – подытожил он. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1564539830289445 22 декабря 2017 года в Высшем совете правосудия сообщили, что в рамках судебной реформы планируют ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных. Это предусмотрено проектами указов президента Украины "О ликвидации местных общих судов и образовании окружных судов". Речь идет, в частности, о ликвидации 10 районных судов Киева и создании вместо них шести окружных судов.В 2018 году в рамках судебной реформы будет проходить реструктуризация судов, сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки судей судов судебной участием что Теги: политика