Эти рецепты тортов подойдут для любого исключительного случая и повода в вашей жизни. А от процесса приготовления кулинар получит большое удовольствие.

Торт с маскарпоне и меренгами

Понадобится для меренг 12 яичных белков, 500 грамм сахара, для ганаша 500 грамм горького шоколада и 480 мл жирных сливок, для начинки 250 мл сливок, 2 столовые ложки сахара, 120 мл шоколадного ликера, 500 грамм маскарпоне.

Разогрейте духовку до 120 градусов и выложите пергамент на 3 противня. Сделайте контуры трех кругов диаметром примерно 7,5 см. Смажьте миску для взбивания небольшим количеством уксуса и лимонного сока. Взбейте яичные белки вместе с щепоткой соли до состояния пены. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать. Маленькой лопаточкой выложите взбитые белки на обозначенные круги на бумаге толщиной примерно в 1,5 см и выпекайте примерно 2,5 часа. Оставьте внутри духовки после выпекания примерно еще на час.

Для ганаша положите шоколад в миску. Нагрейте сливки в маленькой кастрюле и доведите до кипения. Когда сливки закипят, быстро уберите с плиты и полейте на рубленый шоколад. Дайте постоять в течение минуты и затем взбейте до однородности. Дайте ему охладиться, пока масса не загустеет, чтобы намазать на уже готовое изделие. Приготовьте начинку – в холодной глубокой миске из нержавеющей стали взбейте сливки с сахаром пока не загустеет. Добавьте шоколадный ликер и взбейте снова, пока смесь не образует устойчивую пену. Поместите первый слой безе на салфетку или подставку для торта.

Возьмите 160 грамм муки, 260 грамм сливочного масла, 300 грамм сахара, 3 яйца, 2 столовые ложки кофе, 100 грамм орехов, горячую воду по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Смешайте в большой глубокой миске муку, 160 грамм масла, яйца и 160 грамм сахара. Взбейте миксером в течение 2-3 минут до получения однородной массы. Разведите 2 столовые ложки кофе в горячей воде, чтобы получилась густая смесь. Добавьте в тесто и хорошо перемешайте. Залейте смесь в форму для выпекания и отправьте в духовку на полчаса.

Возьмите глубокую пиалу и смешайте столовую ложку кофе и 50 грамм сахара. Залейте водой, чтобы получилась густая смесь. Достаньте полученный бисквит, дайте ему остыть и разрежьте пополам на 2 равных круга. Смажьте одну часть бисквита полученным кофейным кремом. Сверху положите вторую часть бисквита. В глубокой миске смешайте сливочное масло с сахаром и перемешайте до получения однородной массы. Столовую ложку кофе растворите в воде и смажьте этой смесью торт сверху. Орехи очистите и мелко нарубите. Посыпьте сверху пирог крошкой.

Чизкейк «Красный бархат»

С помощью маленькой лопаточки или ножа заполните безе слоем из смеси маскарпоне. Затем другой чистой лопаткой выложите немного ганаша на кремовую массу. Повторите процесс еще несколько раз, завершая торт слоем только из шоколадного ганаша.

Кофейно-ореховый торт

Подготовьте для коржа 450 грамм шоколадных крекеров, измельченных в крошку, 4 столовые ложки растопленного сливочного масла, для чизкейка 680 грамм сливочного сыра, стакан сахара, 3 столовые ложки какао, 4 яйца, стакан сметаны, четверть стакана пахты, 2 чайные ложки уксуса, чайную ложку ванильного экстракта, 55 грамм пищевого красителя. Для крема понадобится четверть стакана сахарной пудры, неполный стакан густых сливок, половина стакана сливочного сыра.

Разогрейте духовку до 165 градусов. В маленькой миске смешайте ингредиенты для коржа. Выстелите дно формы пергаментом, выложите тесто. Выпекайте корж в течение 10 минут. Уменьшите температуру в духовке до 150 градусов. В большой миске смешайте сливочный сыр, сахар, какао и взбейте миксером на низкой скорости до однородной консистенции. Добавьте яйца по одному, медленно взбивая после добавления каждого яйца. Добавьте сметану, пахту, уксус, ванильный экстракт и красный пищевой краситель. Взбивайте на низкой скорости до получения однородной массы. Вылейте начинку в форму.

Дайте чизкейку постоять несколько минут, чтобы выпустить пузырьки воздуха, которые могут вызвать трещины. Поместите форму с чизкейком в более крупную форму. Наполните внешнюю форму теплой водой. Выпекайте в течение 1 часа и 45 минут. Выключите огонь и оставьте чизкейк в духовке при закрытой дверце на 30 минут. Откройте дверцу и оставьте чизкейк в духовке еще на 20 минут. Выньте чизкейк из духовки и охладите. Хорошо охладите металлическую миску в морозильной камере. Добавьте в нее взбитые сливки. Взбивайте, пока сливки не начнут сгущаться, затем добавьте сахарную пудру. Продолжайте взбивать до твердых пиков. Добавьте в крем предварительно взбитый сливочный сыр и перемешайте. Украсьте чизкейк кремом. До подачи на стол держите чизкейк в холодильнике.

Морковный торт с апельсинами

Вам понадобится 125 грамм сыра маскарпоне, 100 грамм моркови, 200 грамм апельсинов, 50 грамм грецких орехов, 50 грамм кураги, 40 грамм горького шоколада, 40 грамм сахарной пудры, 3 яйца, 30 грамм сливок, 100 грамм тростникового сахара, 150 грамм муки, 5 грамм разрыхлителя.

Взбейте яйца и сахар в пышную пену. Смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Натрите морковь на мелкой терке, мелко нарубите курагу и орехи, снимите цедру с апельсинов, отделите сегменты апельсина, очистите от пленок. Тщательно смешайте взбитые яйца с мукой, морковью, орехами, курагой и переложите тесто в форму, выпекайте при 200 градусах в течение 20 минут. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой и сливками. Дайте торту остыть, намажьте его сливочным кремом и украсьте кусочками апельсина. Посыпьте торт тертым шоколадом, цедрой апельсина и подавайте.

Шоколадный торт из Пьемонта

Возьмите 170 грамм горького шоколада, 3 яйца, 110 грамм сливочного масла, 80 грамм тростникового сахара, 50 грамм фундука, 40 грамм грецких орехов, 15 грамм миндаля, 250 грамм маскарпоне, 100 грамм апельсинов, 20 грамм сахарной пудры, 10 мл коньяка, грамм молотой корицы, 20 грамм меда, щепотку соли.

Растопите на водяной бане большой кусок сливочного масла, сахар и шоколад. Измельчите в блендере миндаль и грецкие орехи в мелкую крошку, немного измельчите в ступке или раздавите плоскостью ножа фундук. Отделите белки от желтков. Миксером взбейте белки с щепоткой соли в упругую пену. Отдельно взбейте желтки, не прекращая взбивать, введите шоколадно-сливочную массу и всыпьте измельченные в блендере орехи, взбейте в однородную массу, частями вмешайте взбитые белки, хорошо перемешайте. Форму для выпечки смажьте оставшимся сливочным маслом, выложите тесто и запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, остудите до комнатной температуры.

Приготовьте крем: натрите цедру апельсина на мелкой терке, отожмите сок. Соедините цедру с 2 столовыми ложками апельсинового сока, добавьте маскарпоне, корицу, сахарную пудру, влейте коньяк и перемешайте до однородной массы. Шоколадный корж разрежьте вдоль на две половины, одну смажьте кремом, накройте второй половиной. Растопите оставшийся шоколад на водяной бане, добавьте мед, перемешайте. Полейте торт глазурью и разровняйте широким ножом или лопаткой. Посыпьте фундуком и подавайте.

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