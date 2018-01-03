Согласно тексту законопроекта, военный прокурор может требовать смертной казни для террориста на свое усмотрение

Об этом сообщает Haaretz.

Документ, внесенный министром обороны страны Авигдором Либерманом, депутаты предварительно одобрили на голосовании в среду, 3 января. Для того чтобы законопроект был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.

Свою полную поддержку законопроекта также выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что документ не является прихотью властей страны, а за терроризм надо вводить высшую меру наказания, поскольку теракт является военным преступлением. По его словам, террористы "должны чувствовать полную тяжесть закона".

Согласно тексту законопроекта, военный прокурор может требовать смертной казни для террориста на свое суждение. Кроме того, предлагается, чтобы смертный приговор был вынесен не единогласным решением военного суда, а большинством голосов судей. Законопроект также запрещает терпение после принятия окончательного приговора суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке привели в исполнение 42 смертных приговора в отношении лиц, осужденных за участие в террористических организациях.