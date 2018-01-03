Отцом ребенка 12-летней школьницы из Львовской области Татьяны Лучишин является ее двоюродный брат, 14-летний Остап. Об этом рассказала мама девочки Анна, передает ««.

По ее словам, в полиции сказали, что если Таня не признается, то ее признают неадекватной, а ребенка заберут.

«Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани — Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака», — рассказала женщина.

Отмечается, что, как и 12-летняя Татьяна, Остап живет в городе Борислав.

Мама девочки также рассказала, что пока ее дочь упорно молчала, тесты на отцовство прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной брать. Затем ДНК-тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Ани — Михаил.

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