Зона гетто, зона оккупации и абсурда, методично и планомерно жила своей страшной жизнью, которая уже не вписывается ни в рамки ее желания «назад в СССР», ни в рамки желания «как в России», ни в рамки морали и здравого смысла.

В Новогоднюю ночь чуда не произошло, оккупанты–ихтамнеты и террористы-опочленцы не растворились в новогоднем тумане, а значит, новости из зоны снова будут вызывать у нас улыбку, слезы, горечь, шок, негодование, возмущение и подводить к размышлениям, информирует еizvestia.com.

Думаю, что если в 2017 году я больше фиксировала проблемные зоны оккупированной территории, открывала новые грани войны, оголяла последствия, то в 2018-м году есть смысл больше уделять внимание тому, что будет после войны, просчитывать варианты решения уже описанных проблем, искать пути выхода из ситуации, каждый раз вникая в очередную проблему или рассматривая очередную грань, спрашивать себя — что будет после и что с этим делать.

Если иметь в руках подробную карту войны, видеть ее причины и следствия, то и решения иногда находятся сами по себе, ну, или, по крайней мере, становятся очевидными. Вряд ли 2018-й станет годом мира и тишины, но состояние планирования деоккупационного периода и построения реинтеграционного плана, витающего в воздухе, уже настраивает на позитив.

А пока, чуть итогов праздничной лихорадки в зоне оккупации. Так сказать, для сравнения, построения и размышления.

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Пока мирная часть Украины гуляла ночными улицами подсвеченных новогодними огоньками городов, радовала друг друга подарками и получала гастрономические удовольствия за столом, ломящимся от очередного зубожиння, «освобожденный» русским «миром» край, жил своей размеренной «освобожденной» жизнью:

-стоял в очередях на КПВВ, чтобы выехать в Украину, купить необходимое, ну, и ощутить разницу между «умирающей» Украиной — варианта пропаганды СМИ-ОРДЛО и реальностью ОРДЛО;

-сидел без света, так как в ОРДЛО набирают обороты веерные отключения, которые пытаются скрыть за «плановыми ремонтами»;

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-без воды (это уже, скорее, норма в ОРЛО)

-боялся выйти на улицу, так как вместе с отменой комендантского часа туда вышли все любители ножа, гранат и автомата;

-бросал эти самые гранаты в себя и соседей.

В общем, зона гетто, зона оккупации и абсурда, методично и планомерно жила своей страшной жизнью, которая уже не вписывается ни в рамки ее желания «назад в СССР», ни в рамки желания «как в России», ни в рамки морали и здравого смысла.

Оккупированные территории настолько откинуло назад в цивилизационном витке, что кровавые и мутные 90-е уже кажутся раем по сравнению с тем, что сейчас происходит в оккупации.

В 90-е оружие было у избранных. Сейчас оружие у 80% жителей зоны оккупации. Да и те, у кого оружия нет, прекрасно научились манипулировать теми, у кого оно есть. Конфликты, кражи и другие обычаи «народа Донбасса» почти всегда заканчиваются 200-ми.

А вообще, как говорят те, у кого воспитанием в СССР сужены личное пространство и безопасность, кому оккупанты не оккупанты, а защитники, а террористы просто мирные соседи, вынужденные выживать и защищать свой край от Порошенко, Турчинова, Яценюка и Украины — жить в Донецке и Луганске можно, не все так плохо!

Я не спорю. Человек привыкает ко всему. И есть люди, которые, выехав из «вполне нормального для жизни ОРДЛО», ездят туда-сюда, а есть те, кому претит смотреть на рожи «освободителей». Все мы разные. Поэтому и восприятие войны у всех разное. Я просто суммирую вполне реальные и официальные данные из так называемых «мвд» ОРДЛО, из моргов (отделений патологоанатомии), из больниц и «прокуратур».

В предновогоднем Алчевске еще даже не успели отменить комендантский час, а народ взбодрившись местными «смаколиками»: «новоросской», «дедывоевалкой» и «путинкой», которая здесь льется рекой из каждой наливайки, перешел в стадию «а поговорить», и даже во время комендантского часа минусовал друг друга по полной. Словесная перепалка двух случайных компаньонов переросла в драку.

Ну, бывает. Это Донбасс, детка. Здесь драки норма жизни и аргумент в разговоре. Свадьба без драки, как день рождение и Новый год, не считая других праздников (даже на Пасху и Красную поминальную горку здесь драки, но скрепные, с крестом и иконкой) — деньги на ветер. Такой поговорке могут удивиться в цивилизованном мире, здесь это не вызывает улыбку, ну, да, а как иначе, удивляется «народ Донбасса». В качестве весомых аргументов раньше в ход шли кулаки, реже ножи, чаще кастеты или биты. Сейчас гранаты и автоматы.

Гранаты, вернее, оружие, как аргумент – это норма жизни ОРДЛО. Это то, над чем нам думать в процессе деоккупации и реинтеграции. Гранат, автоматов, ПЗРК «Шмелей» и «Мух» для «аргументов» в ОРДЛО хватит на десяток лет. А моральное и психологическое состояние народа, уже давно вышло за рамки приличия. Война — это свобода, безвластие и безнравствие. Поэтому вызвать для аргумента «братка из опочления» или достать гранату, стрельнуть в оппонента — это, как вызвать наряд полиции в мире цивилизации или подать заявление в суд. Вот и алчевские оппоненты, взбодренные «боярко-путинкой» в качестве аргумента, применили огнестрельное. Результат? Результаты, как бы цинично это не звучало, в некоторых случаях замечательные.

Если на улицах ОРДЛО встретились уроды с оружием и минусонули друг друга, что ж в этом плохого. Одни положительные моменты.

Те «правоохранители», которые в 2014 году в надежде получить льготы и пенсии, права и власть, надели триколор, предав Украину и поддержав «русскомировцев», принесли войну на Донбасс, получили в награду лишь «ихтамнетов», которых они не имеют права арестовывать, кучу криминала, который минусует мирное население сильнее любой бомбардировки и страх получить пулю в лоб или гранату между ног, при очередном задержании. На бытовые и другие конфликты «народная милиция» в ОРДЛО не выезжает. А отлов носителей и хранителей оружия, это тайный призыв в ОРДЛО. Все экс-опочленцы, не сдавшие после «демобилизации» оружие и пойманные с ним, как и другие «мирные» вооруженные граждане, попавшие на карандаш в «правоохранителям» едут на фронт.

Реалии жизни в ОРДЛО таковы, что изъятие стволов у одной части мирного населения — это спасение жизни другой части мирного населения.

Кстати, на праздники «власти» «рыспублики» отменили комендантский час, чем вызвали недовольство «народа Донбасса».

«У людей оружия полные карманы, вместо салюта автоматы и гранаты, на улицах бандиты ходят, а вы нам предлагаете гулять и ходить в гости в новогоднюю ночь»,- реагируют «новороссы» в соцсетях.

«Зачем отменять комендантский час, идти куда-то не с чем и не зачем. Страшно! Все равно ведь алкашня с гранатами куражиться будет».

«К чему эти вольности для свободных людей? Все равно за 3 года уже выработалось самосохранение. В шестнадцать часов ночи на улицах темно, тихо и безлюдно, кому хочется стать жертвой или мишенью у вас же дидывоевальщики на праздники с фронта понаприезжали, а вы комендантский час отменяете. После такой свободы в «республике» совсем народа может не оставаться, всех выстреляют в новогоднюю ночь», — шутят в соцесетях жители оккупированных районов.

Именно количество хранящегося в карманах и по домам оружия, вызывает страх и опасения в реинтеграционном плане у нас и в ежедневном выживания у них, тех, кто живет в ОРДЛО. И даже «народная милиция» ОРДЛО это понимает. Оружия в руках свободного от морали и закона «народа Донбасса» на три армии хватит. Поэтому приоритетом в «службе» «правоохранителей» в 2018 году, как и в 2017-м будет изъятие оружия. Перед праздниками было изъято довольно много. Видимо в «органы охраны правопорядка» информировали те, кто боялся в новогоднюю ночь получить от соседа «фейерверк» из РГД.

Что ж, в этом году Донбасс увидел много. Каннибализм, собакоедение, массовые заражения в больницах СПИДом и гепатитом, вспыли подробности массовых убийств сограждан добробатами «Брянки» и казачьих формирований, вскрыты ряд могильников в стволах заброшенных шахт, куда сбрасывали и «ихтамнетов» и ограбленных мирных жителей, вскрылась правда про обстрелы тыловых «освобожденных» городов террористкой Корсой, которая била по своим, «чтобы укропов боялись» и многое другое. Наверное, это важный этап войны. Мы-то это все осознаем, и даже предвидели в 2014-м. Они, верящие в «русский мир» и «русских братьев» еще только начинают понимать, куда привела их любовь.

Так хочется пожелать всем мира. Но… мир там, где его берегут!

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