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Климкин о поставках турбин Siemens в Крым: Это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса
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03.01.2018 21:56
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал
компании, которые считают Крым российским. Климкин (на фото
справа): И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим
ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым причислять к
территории России. Мы их, непременно, достанем Фото: EPA "Мы много
сделали для того, чтобы российское обман, как в случае (с
поставкой. – ) турбин Siemens на территорию
оккупированного Крыма, никогда не повторилось. Я считаю, что это
стало печальным уроком для только немецкого и не только немецкого
бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим
ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым
причислять к территории России. Мы их, непременно, достанем,
достанем не только политическими, а и юридическими
методами", – заявил министр.Санкции Евросоюза запрещают
европейским компаниям продавать технологии и материалы для
энергетического сектора Крыма.5 июля 2017 года агентство Reuters
сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт
оккупированного Севастополя.6 июля компания Siemens заявила,
что не поставляла турбины в Крым, и подала в
суд иски по этому делу.Официальный журнал Европейского
союза опубликовал 4 августа дополнение к списку лиц и
компаний, подвергшихся санкциям в связи с аннексией Крыма. В
него вошли три человека и три юридических лица, причастных к
поставке на полуостров турбин Siemens.14 декабря Арбитражный
суд Москвы отказал Siemens в возврате турбин из
Крыма.Электростанции с турбинами Siemens в Крыму начнут работу
в 2018 году, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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