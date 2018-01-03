Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал компании, которые считают Крым российским. Климкин (на фото справа): И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым причислять к территории России. Мы их, непременно, достанем Фото: EPA "Мы много сделали для того, чтобы российское обман, как в случае (с поставкой. – ) турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось. Я считаю, что это стало печальным уроком для только немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым причислять к территории России. Мы их, непременно, достанем, достанем не только политическими, а и юридическими методами", – заявил министр.Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.5 июля 2017 года агентство Reuters сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя.6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу.Официальный журнал Европейского союза опубликовал 4 августа дополнение к списку лиц и компаний, подвергшихся санкциям в связи с аннексией Крыма. В него вошли три человека и три юридических лица, причастных к поставке на полуостров турбин Siemens.14 декабря Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате турбин из Крыма.Электростанции с турбинами Siemens в Крыму начнут работу в 2018 году, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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