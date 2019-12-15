Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает корреспондент Укринформа.

"Российская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию Православной церкви Украины, но последней между других поместных православных церквей. Поэтому мы ожидаем сейчас признания от других православных церквей, а РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Сейчас мы видим, что мы для них не существуем, как церковь, мы не являемся субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с мнением всех", - сказал он.

Также Епифаний отметил, что в течение прошлого года к ПЦУ со стороны Московского патриархата присоединились около 600 приходов, которые сейчас завершают определенные юридические процедуры. Но по его словам, Московский патриархат настойчиво начал противиться этому.

"Это противодействие идет и на внешнем факторе, чтобы другие церкви не признали статус ПЦУ, и внутри Украины они пытаются различными путями приостановить этот процесс перехода приходов, который проходил в течение прошлого года", - добавил Предстоятель ПЦУ.

Как сообщал Укринформ 14 декабря ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира