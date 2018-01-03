По данным полиции, больше только разбоев на Новый год было совершено в 2015 году (63), грабежей - в 2016 году (247), краж - в 2017 году (4 тыс 444)

"В этот период правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера. Так, на территории государства было совершено 13 разбойных нападений (в сравнении с зафиксированным средним показателем - 33), 131 грабеж (в среднем - 195), краж - 2404 (в среднем - 3250)", - сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, по данным полиции, больше только разбоев на Новый год было совершено в 2015 году (63), грабежей - в 2016 году (247), краж - в 2017 году (4 тыс 444).

Кроме того, во время выходных дней до органов и подразделений полиции поступило 1 тыс 817 сообщений о фактах совершения ДТП. В сравнении с прошлыми годами этот показатель является одним из самых низких (в среднем - 2 тыс 62). В новый 2017 год таких сообщений поступило 3 тыс 29.

В то же время, в ДТП на новый 2018 год пострадало 302 человека, в том числе 35 погибли, что является одним из наивысших показателей за последние годы.

В полиции напомнили, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 тысяч правоохранителей.

Напомним, что в Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.