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В Тернопольской области подростки на ходу выпали с маршрутки
15.12.2019 17:37
В Тернопольской области несовершеннолетние выпали из маршрутки на ходу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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