|Эксперты назвали день, в который чаще всего расторгают брак
|03.01.2018 21:58
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Юристы рассказали, что 8 января является самым популярным днем, когда супружеские пары начинают бракоразводные процессы, и назвали его Днем развода. Об этом сообщает The Telegraph.
Эксперты по взаимоотношениям считают, что это происходит из-за стресса, который вызван попытками создать идеальный рождественский праздник, однако после этого наступает момент, когда люди перестают быть довольны своим супругом.
Представители одной из самых больших благотворительных организаций Британии Relate отметили, что в январе им чаще только звонят по вопросам, которые связаны с браком либо долгосрочными отношениями. Например, в прошлом январе на телефонную линию доверия Relate поступило на 24% больше звонков.
По информации, проанализированной службой поддержки разводов Amicable, как минимум 40 тысяч 500 человек ищут "развод" в поисковиках именно в январе.
Кроме того, основательница юридической фирмы Шарлотта Лейшн добавила, что вместе со своими коллегами она фиксирует всплеск запросов о разводе после возвращения на работу в январе. Лейшн рассказала, что один раз в Рождество ей позвонила женщина, которая нашла квитанцию о покупке часов Rolex с бриллиантами, предназначавшихся женщине, с которой у ее жена был роман.
Как сообщал MIGnews.com.ua, следствие засекретило дело экс-жены актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, которой предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни.
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