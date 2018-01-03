Юристы рассказали, что 8 января является самым популярным днем, когда супружеские пары начинают бракоразводные процессы, и назвали его Днем развода. Об этом сообщает The Telegraph .

Эксперты по взаимоотношениям считают, что это происходит из-за стресса, который вызван попытками создать идеальный рождественский праздник, однако после этого наступает момент, когда люди перестают быть довольны своим супругом.

Представители одной из самых больших благотворительных организаций Британии Relate отметили, что в январе им чаще только звонят по вопросам, которые связаны с браком либо долгосрочными отношениями. Например, в прошлом январе на телефонную линию доверия Relate поступило на 24% больше звонков.

По информации, проанализированной службой поддержки разводов Amicable, как минимум 40 тысяч 500 человек ищут "развод" в поисковиках именно в январе.

Кроме того, основательница юридической фирмы Шарлотта Лейшн добавила, что вместе со своими коллегами она фиксирует всплеск запросов о разводе после возвращения на работу в январе. Лейшн рассказала, что один раз в Рождество ей позвонила женщина, которая нашла квитанцию о покупке часов Rolex с бриллиантами, предназначавшихся женщине, с которой у ее жена был роман.

Как сообщал MIGnews.com.ua, следствие засекретило дело экс-жены актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, которой предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни.

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