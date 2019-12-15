1. Не переохлаждайте

Оптимальная температура для шампанского – 10 градусов. Ледяное вино из морозильной камеры – это неправильно, как и шампанское комнатной температуры.

2. Открывайте медленно

Шампанское желательно открывать медленно, вытаскивая пробку постепенно. Чем больше пузырьков останется в бутылке, тем ароматней и вкусней будет напиток.

3. Пейте из большого бокала

Почему-то мы привыкли пить шампанское из высоких узких бокалов. Но виноделы утверждают, что весь свой спектр ароматов шампанское раскрывает именно в глубокой и широкой посуде. Подойдут бокалы для вина или специальные бокалы для игристых вин. Держите бокал за ножку, чтобы шампанское не перегревалось от тепла ваших рук.

4. Не взбалтывайте

По той же причине, что и постепенное открытие бутылки, бокал с шампанским не стоит перемешивать, избавляясь от пузырьков. Именно они – основной источник оттенков вкуса и аромата, выдохшееся, оно станет похожим на дешевое вино.

5. Сопровождайте любимой едой

Шампанское – один из немногих напитков, который можно пить как без закусок, так и с любым блюдом – будь то изысканные устрицы или будничная пицца. Испортить вкус игристого вина невозможно ничем, следовательно выбирайте сопровождение по своему вкусу.

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