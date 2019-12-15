|"Минск Минском. Время меняется..." Что заявил Зеленский журналистам Россия-1
|15.12.2019 18:32
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Что сказал Зеленский телеканалу "Россия-1" показали российские журналисты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинская делегация хотела внести правки в ранее согласованный итоговый документ.
Об этом сообщает
Также Песков уточнил, что "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".
Ранее Песков высказался о скандале вокруг перевода коммюнике Нормандских переговоров. По его словам, то, как Украина публикует итоговый документ "нормандского саммита", не имеет значения, поскольку его текст опубликован и на английском языке.
Прошедший саммит Песков назвал общей победой стран-участниц встречи. А к следующей встрече, по его словам, были даны поручения министрам и помощникам "конкретно работать над имплементацией тех договоренностей, которые были достигнуты".
В связи с этим Песков заявил, что следующая встреча будет "еще более результативной".
Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков принял участие в Москве в закрытом съезде "Союза добровольцев Донбасса" (организация объединяет тех, кто воевал против Украины на стороне сепаратистов), и сделал ряд знаковых заявлений. Об этом сообщает "
Сурков посетил закрытую часть мероприятия, организованного "первым премьером "ДНР" и "главой "СДД" Александром Бородаем.
Командир сепаратистов "Ольхон", ставший известным после боев под Дебальцево в 2015 году, также дает в своем аккаунте схожую информацию относительно этой встречи.
Напомним, представители стран "Нормандской четверки" встретились 9 декабря в Париже, через три года после первого "нормандского саммита". По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, а также прекращение огня до конца 2019 года и подготовку новых участков разведения войск Киева и так называемых "республик" Донбасса. Вопрос особого статуса территорий на переговорах не обсуждался.