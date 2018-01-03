В результате роста акцизов на 29,7% в 2018 году в Украине на 4-5 грн подорожают сигареты, передает со ссылкой на .

"После повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем связка сигарет станет дороже на 4-5 гривен. Однако на подорожание повлияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда, девальвация национальной валюты", - заявил начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач, пишет "Інтерфакс".

Менеджер по вопросам фискального регулирования компании "JTI Украина" Андрей Фита положительно отозвался об изменениях в Налоговом кодексе, которые предусматривают постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия.

"В принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей - 90 евро за 1000 штук. Кроме того, предполагается долгосрочный план повышения акциза. Ведь без долгосрочной акцизной стратегии сложно планировать свою деятельность", - прокомментировал он.

Директор департамента корпоративных связей "Филипп Моррис Украина" Наталья Бондаренко отметила, что ставки определяются в гривне, а не в евро. Тогда рост цен сигарет зависело бы от валютных колебаний.

Повышение стоимости акцизов на табачные изделия будет помогать наполнению государственного бюджета. Также станет эффективным средством борьбы с курением.

Акциз на сигареты с специфической ставке в 2018 году вырастет на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тыс. штук. В 2019 году специфическая ставка акциза вырастет до 693,58 грн за 1 тыс. штук. В 2024 году она составит 1725,84 грн за 1 тыс. штук.

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