Засушливость уже повысилась в XX веке в Средиземноморье, Южной Африке и на восточном побережье Австралии, а полупустынные регионы Мексики, Бразилии, Южной Африки и Австралии начали превращаться в пустыни.

Более одной четвертой поверхности Земли ожидает засуха, если средний уровень температуры поднимется более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями, предрекает международная группа ученых, опубликовавшая исследование в журнале Nature Climate Change. И половину пути к этому мы уже прошли, информирует svodka.net.

Ученые исследовали 27 различных климатических моделей будущего и определили регионы, в которых земля станет существенно суше, когда глобальное потепление достигнет 1,5 и 2 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня. И пришли к выводу, что, когда рост температуры достигнет отметки в 2 градуса, засуха поразит от 20% до 30% поверхности суши. При этом две трети пораженных регионов смогут избежать значительной аридности, если потепление удастся сдержать на уровне 1,5 С.

«Засушливость — серьезная угроза, поскольку оказывает большое влияние на агрокультуру, качество воды и разнообразие форм жизни. Также она может привести к засухе и лесным пожарам наподобие тех, что поразили Калифорнию», — говорит Чан-И Парк, первый автор научного исследования.

В наиболее подробном на сегодня исследовании засушливости, которое провели специалисты Университета науки и техники Шэньчжэня, Университета Восточной Англии, Сеульского национального университета и других вузов Швеции, США и Швейцарии, говорится, что только если нам удастся сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов, человечество сможет избежать серьезных изменений на двух третях территории Земли, в том числе — засухи и лесных пожаров.

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Засушливость уже повысилась в XX веке в Средиземноморье, Южной Африке и на восточном побережье Австралии, а полупустынные регионы Мексики, Бразилии, Южной Африки и Австралии начали превращаться в пустыни. Обратный процесс происходит в экваториальных странах и в высоких широтах — там климат становится более влажным.

Год назад авторы доклада «Правда об изменении климата» уже предупреждали, что наша планета разогрелась на 1,0 градус С больше, чем в доиндустриальную эру, а за 10 лет этот показатель может дойти до 1,5 С. К 2050 году, если не принять решительных мер, температура Земли почти гарантированно поднимется на 2 градуса с начала промышленной революции, и тогда нас ожидают пожары, штормы, сокращение численности животных и объемов пресной воды.

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