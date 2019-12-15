Пресс-секртерь Путина считает, что поможет решить конфликт на Донбассе доминирование Украины на политической арене.

Президент Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине», – сказал он.

«Скорее да, ответ утвердительный. Зеленский не относится к «партии войны». Порошенко собственно олицетворял «партию войны», он начал войну», – добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, сократятся ли шансы на начало нового военного конфликта в Донбассе после переговоров Владимира Путина с Зеленским на саммите «нормандской четверки».

Песков добавил, что внести изменения в минские соглашения вероятно только при совместной работе Киева с «экспертами» «ЛДНР».

«Это вероятно. Кто может работать над Минском-3? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с «экспертами» из «ДНР» и «ЛНР», то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», – сказал он.

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