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Габриэль надеется, что главы МИД стран нормандского формата встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности
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03.01.2018 22:03
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что основной целью
переговоров в рамках нормандского формата является обеспечение
стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Габриэль: Было
бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской
конференции по вопросам безопасности, встретились в нормандском
формате на уровне министров Фото: EPA "Было бы неплохо, если бы мы
в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам
безопасности, встретились в нормандском формате на уровне
министров", – подчеркнул он.Габриэль отметил, что основная
цель переговоров заключается в обеспечении стабильного прекращения
огня и отвода тяжелого вооружения.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Переговоры
об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной
группе, а также в нормандском формате – с участием
представителей Украины, Франции, Германии и России.Главы государств
нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016
года в Берлине. Стороны договорились утвердить основу дорожной
карты по реализации Минских соглашений.9 декабря 2017 года в Минске
прошли переговоры советников президентов стран нормандского
формата. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме, основным
вопросом был обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.
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