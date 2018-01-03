Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что основной целью переговоров в рамках нормандского формата является обеспечение стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Габриэль: Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, встретились в нормандском формате на уровне министров Фото: EPA "Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, встретились в нормандском формате на уровне министров", – подчеркнул он.Габриэль отметил, что основная цель переговоров заключается в обеспечении стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе, а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.9 декабря 2017 года в Минске прошли переговоры советников президентов стран нормандского формата. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме, основным вопросом был обмен удерживаемыми лицами на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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