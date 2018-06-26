По его словам, он прилетел в Киев для участия в конференции ОБСЕ

"Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют" , - заявил Примаков, сообщает российский "Интерфакс".

Он прилетел в Киев для участия в конференции ОБСЕ, где хотел выступить с предложениями о работе журналистов. Журналист связывался со штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, и там подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.

В Государственной пограничной службе пообещали, что прокомментируют эту информацию позже, сообщает "Украинская правда".

Примаков - внук ныне покойного бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова и автор программы "Международный обзор" на телеканале "Россия 24".

26 июня в Киеве стартовала экспертная конференция ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине.