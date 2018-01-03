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Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к поставкам оружия США на Донбасс
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03.01.2018 22:10
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По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, поставки оружия на
Донбасс вряд ли помогут разрешить конфликт. Габриэль: Если чего-то
и много на Донбассе, так это оружия Фото: ЕРА "Если чего-то и много
в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически
относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить
конфликт", – сказал он.При этом Габриэль отметил, что Германия
"несколько отдалена от этого конфликта" и пребывает в безопасности,
а Украина с точки зрения обороны рассматривает ситуацию
по-другому.20 декабря 2017 года издание The Washington Post
сообщило, что администрация президента США Дональда
Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного
оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия,
одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских
винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними
комплектующих на сумму $41,5 млн.22 декабря телеканал ABC News со
ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что
Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых
ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе
сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные
возможности". В заявлении американской администрации отмечается,
что Украина "является суверенной страной и имеет право
защищаться".3 января 2018 года Климкин заявил, что оружие
США будет использоваться в случае провокаций со стороны
России, а не в атакующих действиях.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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