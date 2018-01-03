По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, поставки оружия на Донбасс вряд ли помогут разрешить конфликт. Габриэль: Если чего-то и много на Донбассе, так это оружия Фото: ЕРА "Если чего-то и много в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт", – сказал он.При этом Габриэль отметил, что Германия "несколько отдалена от этого конфликта" и пребывает в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает ситуацию по-другому.20 декабря 2017 года издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".3 января 2018 года Климкин заявил, что оружие США будет использоваться в случае провокаций со стороны России, а не в атакующих действиях.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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