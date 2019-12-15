Шифровальную машину "Энигма" продали более, чем за 100 тыс. долларов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Шифровальную машину "Энигма" продали более, чем за 100 тыс. долларов
15.12.2019 19:12
На аукционе продали шифровальную машину "Энигма" за более чем 100 тыс. долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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