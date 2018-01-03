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«Москва сгорела целиком»: в Крыму устроили дикие пляски на «костях Путина» (видео)
03.01.2018 22:10
«Москва сгорела целиком»: в Крыму устроили дикие пляски на «костях Путина» (видео)

В новогоднюю ночь в аннексированном Россией Крыму в городе Ялта местные жители танцевали под песню «Сон прекрасный: Москва сгорела целиком».

Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube.

Исполнителем данной композиции является культовая российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленигнрад», созданная Сергеем Шнуровым.

Ниже приводим фрагмент песни:

«Вчера приснился сон красивый —

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет прежний Избирком.

Никто не выжил — все сгорели,

Все P*ssy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так».

Данное происшествие в Ялте также прокомментировал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

«Танцующая толпа не проявила ни малейших эмоций по поводу слов песни. Представляете, чтобы патриот Украины танцевал под песню с аналогичным посылом в адрес Киева? Это еще раз говорит о том, что к России они ровным счетом ничего не испытывают, кроме тоски по совку и колбасе по 2,20», — написал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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