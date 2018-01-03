«Москва сгорела целиком»: в Крыму устроили дикие пляски на «костях Путина» (видео)



В новогоднюю ночь в аннексированном Россией Крыму в городе Ялта местные жители танцевали под песню «Сон прекрасный: Москва сгорела целиком». Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube. Исполнителем данной композиции является культовая российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленигнрад», созданная Сергеем Шнуровым. Ниже приводим фрагмент песни: «Вчера приснился сон красивый — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет прежний Избирком. Никто не выжил — все сгорели, Все P*ssy, Путин и Собчак, И у стены кремлевской ели Горели ох*енно так». Данное происшествие в Ялте также прокомментировал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. «Танцующая толпа не проявила ни малейших эмоций по поводу слов песни. Представляете, чтобы патриот Украины танцевал под песню с аналогичным посылом в адрес Киева? Это еще раз говорит о том, что к России они ровным счетом ничего не испытывают, кроме тоски по совку и колбасе по 2,20», — написал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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