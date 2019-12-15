Об этом заявил руководитель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер в комментарии сети RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Американские санкции против Nord Stream 2 являются плохой новостью для немецкой экономики», - сказал Трайер.

Экстерриториальные санкции, которые влияют на союзную страну, он назвал «очень необычным поведением». В реализации проекта Nord Stream 2 принимают участие, по его данным, около 350 немецких компаний, которым теперь приходится беспокоиться о своем бизнесе.

К этому добавляется растущая обеспокоенность относительно дальнейшей эскалации торгового конфликта. «Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках», - прогнозирует представитель объединения ТПП Германии.

Как сообщалось, Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла закон о национальном оборонном бюджете в 2020 году, которым предусмотрены санкции относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

В Офисе Президента Украины выразили благодарность Соединенным Штатам Америки за поддержку санкций против строительства "Северного потока-2".

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