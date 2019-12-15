Но если вы в поиске чего-то новенького и неординарного для сладкого новогоднего стола, обратите внимание на торт "Шишка". Он, конечно, не из разряда самых легких, но выглядит эффектно и очень вкусен.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Вначале на водяной бане растопите шоколад. После переставьте емкость с шоколадом в миску со льдом, и мешайте до тех пор, пока он не остынет до 36 °С.

2. На лист пергамента с помощью ножа выложите и сформируйте шоколадные "чешуйки". Спрячьте их в холодильнике на сутки.

3. Измельченный в муку миндаль смешайте с сахарной пудрой и мукой.

4. Взбейте 4 белка и 75 г сахарной пудры в пену, добавьте их в сухую смесь.

5. Застелите противень пергаментом. Заполните тестом кулинарный мешок и отсадите два конусовидных коржа. Ширина и длина первого — 18 и 24 см, второго — 14 и 24 см. Отправьте коржи выпекаться при температуре в 170 °С на 25 минут.

6. Взбейте сливочное масло и аккуратно введите в него растопленный на бане шоколад. Взбейте 6 белков и 1,5 ст. л. сахарной пудры. Добавьте в массу желтки. Хорошенько смешайте. Заполните массой кулинарный мешок.

7. Большой корж промажьте кремом, сверху уложите маленький и также промажьте кремом.

8. Уложите на торт внахлест готовую "чешую".

9. Посыпьте торт какао-порошком и спрячьте в холодильник на сутки.

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