Специалисты по кибербезопасности станут самыми популярными на рынке труда.

Масштабные хакерские атаки ждут Украину в 2018-м. Вирусы вроде прошлогоднего Pety.A и далее будут терроризировать экономику страны, прогнозируют эксперты IT-отрасли. В прошлом году потери от кибератак достигли десятков миллиардов гривен. Под угрозой остаются инфраструктура, энергетика и финансы — поскольку защищены они слабее только, информирует svodka.net.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Жаркое лето 2017-го. Он одновременно захватывает банки, почту, вокзалы. Ничего революционного – обыкновенный компьютерный вредитель заражает тысячи серверов и блокирует работу целой страны.

Частные компании приходят в себя на следующий день. Государственные – еще три дня пытаются восстановить утраченную информацию. Эксперты по кибербезопасности подсчитали – экономика страны потеряла не менее 10 млрд грн. Поймать злоумышленников не удалось.

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«О противодействии киберпреступности речь, увы, не идет до конкретных решений суда. Это преступления транснациональные, межгосударственные», — говорит председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Вирус Pety.A все же сделал одну полезную вещь. Он заставил государство и украинской бизнес позаботиться о кибербезопасности. К очередному нападению украинцы готовы немного лучше.

«Снаряд всегда броню проломит. Вопрос — за сколько времени эту дыру залатают. Уже сегодня потери будут меньше, заражена будет половина, но срок восстановления будет уже не три дня, а день», — говорит председатель комитета Ассоциации по кибербезопасности Александр Кардаков.

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После массированных атак 2017-го хакеры из Украинского киберальянса провели собственное тестирование государственных и частных структур на прочность их компьютерных систем. Военкоматы, водоканалы, полицию и даже почту МВД без проблем сломали отечественные айтишники. К кибервойне мы оказались неготовыми.

«Нужно проводить обучение. Имитация атаки, персонал ликвидирует последствия, включая восстановление системы данных», — говорит руководитель группы технического развития IТ-компании Владимир Кург.

Большинство компаний только в прошлом году создали отделы по кибербезопасности и начали тратить деньги на защиту. Украина едва научилась жить в условиях реальной войны. Теперь надо привыкать к войне виртуальной.

2017 год принес для украинцев новый термин — кбергигиена. К примеру, чтобы не подхватить вирус, мы моем руки перед едой. Чтобы не подхватить вирус в киберпространстве, тоже существуют элементарные правила.

Почта и социальные сети в 2018-м будут и дальше использоваться хакерами для заражения компьютеров. Даже если вы знаете отправителя, не спешите открывать переданные файлы, не переходите по ссылкам, постоянно обновляйте антивирусы и делайте резервные копии своей информации. Этих правил соблюдайте всегда. В киберзлодеев нет выходных или праздничных дней.

«Объекты критической инфраструктуры, например электростанции, могут задеть, потому что их повреждение во время праздников максимальное», — говорит директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев.

В ближайшие годы специалисты по кибербезопасности станут самыми популярными на рынке труда. Зарплаты айтишников сейчас стартуют от 3 тысяч долларов и спрос на их услуги будет только расти.

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