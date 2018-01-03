|Во Львове открылась выставка "В воротах Европы" французского фотографа, посвященная войне в Украине. Фоторепортаж
|03.01.2018 22:17
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ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ IIНациональный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений.
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