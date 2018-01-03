Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что предоставление Украине американского летального оружия стало сигналом для России о цене, которую та заплатит за попытку разрушить международный порядок.→ ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ "Оставьте Сирию, подумайте о нас". Что известно о самых масштабных за восемь лет протестах в Иране G Елена КРАВЧЕНКО Миша на крыше, Надя пляшет под Сердючку. Пять самых ярких видео 2017 года с украинскими политиками G Елена ПОСКАННАЯ Самые яркие культурные события страны: куда стоит пойти в январе? G Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки инфографика все году материалы часть Теги: события