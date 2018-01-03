40-летний житель российского Великого Новгорода во время празднования Нового года убил своего собутыльника и попытался замести следы.

Мужчина отрубил трупу голову и выбросил на улицу. После того попытался скрыться, передает со ссылкой на .

Отрубленную голову убийца выбросил с третьего этажа через окно балкона. Таким образом пытался замести следы преступления, говорят следователи.

В то время на улице были люди.

Мужчина попытался убежать, перелезши на балкон к соседям. Пытался попасть в квартиру. Люди были дома и вызвали полицию.

Мужчину посадили под стражу на 2 месяца. Ему инкриминируют убийство.

41-летний киевлянин поссорился со своими соседями из-за их громкую поведение и открыл огонь из травматического пистолета. В результате конфликта пострадали двое мужчин и женщина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира