Предполагается, что первая в мире космическая станция Китая Tiangong-1 столкнется с Землей около середины марта, но точная дата и место неизвестны.

Tiangong-1, запущенная в 2011 году, возвращения на Землю которой ожидали во второй половине 2017 года, скорее только вернеться в атмосферу планеты примерно к середине марта, информирует svodka.net.

Точная дата крушения китайской космической станции на Земле неизвестна, и это событие произойдет в любое время с конца февраля по начало апреля. Ранее сообщалось, что Tiangong-1 может врезаться в европейские страны, такие как Испания, Италия, Греция, Португалия и Болгария, поскольку он снова войдет на Землю между 43 северными и 43 южными широтами. Однако точное местоположение также неизвестно.

Космические аппараты и спутники все время возвращаются в атмосферу Земли, следовательно ожидаемый крах Tiangong-1 не является чем-то новым. Однако проблема в том, что космическая станция массивная, весом почти 19 000 фунтов с объемом 15 кубических метров.

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Большие космические аппараты, такие как Tiangoing-1, обычно поставляются с планами безопасности, чтобы быть уверенным, что они не нанесут вреда, если снова вернутся на Землю. Однако Китай потерял контакт и контроль над космической станцией в 2016 году.

Космические агентства, которые отслеживали Tiangong-1, однако, утверждают, что нет необходимости впадать в панику. В промежутке между 43 северными и 43 южными широтами, где ожидается крушение, большая часть территории покрыта океаном, в то время как большая часть территории Земли остается безлюдной. Это означает, что очень мало шансов, что кто-то попадет под падающий космический мусор.

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