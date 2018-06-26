|В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших
|26.06.2018 12:37
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В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадали 30 человек, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, поезд сошел с рельсов за пределами австрийского города Сент-Поельтен.
В полиции уточнили, что два из трех вагонов опрокинулись возле села Вульерндорф в семь утра по местному времени.
На момент инцидента в поезде находились 80 человек, между которых было много детей.
Стоит отметить, что из 30 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели и сотрудники полиции. Причины аварии устанавливаются.
Как сообщал svodka.net ранее, в Германии в федеральной земли Бавария, товарный поезд столкнулся с пассажирским составом, из-за чего два человека погибли, а еще 14 получили ранения.
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