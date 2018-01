28 декабря в Иране начались антиправительственные акции протеста. От властей требуют побороть бедность и безработицу и прекратить участие в конфликтах в Ливане, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали сотни митингующих, более 20 человек погибли. "ГОРДОН" собрал информацию об иранских демонстрациях. 31 декабря протестующие пытались штурмовать некоторые государственные здания в Иране Фото: EPA Елена КРАВЧЕНКО Антиправительственные митинги в Иране начались 28 декабря 2017 года в северном городе Мешхед. В следующие несколько дней волна протестов захлестнула десятки городов по всей стране. В связи с митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. 31 декабря протестующие пытались штурмовать некоторые государственные здания.К 3 января известно о 23 погибших, задержаны 450 протестующих и около 90% из них – моложе 25 лет, сообщает Reuters. Некоторых из арестованных подозревают в "противоборстве с богом" – преступлении, за которое в Исламской республике грозит смертная казнь. Фото: EPA The Washington Post пишет, что в отличие от восстания 2009 года, когда образованная элита Тегерана и средний класс столицы протестовали против нечестной, по их мнению, победы Махмуда Ахмадинежада на выборах президента, нынешние протесты возникли по всей стране, в том числе и в провинциальных, традиционно консервативных областях, жители которых редко проявляют политическую активность. Reuters отмечает, что протесты не возглавил ни один оппозиционный иранский руководитель, а у рабочих нет сильных профсоюзов, которые могли бы их поддержать.Главной причиной иранских протестов называют медленный рост экономики, неравномерное распределение доходов и повышение цен на основные продукты питания. К примеру, цена на яйца в декабре выросла на 40%. Еще одна причина – высокий уровень безработицы (по данным The New York Times, около 40% молодых иранцев – безработные).Как пишет The Washington Post, недовольство иранцев могло также вызвать предложение властей повысить цены на бензин, сократить дотации бедным, взимать налог на регистрацию авто и налоги на выезд.Многие митингующие не поддерживают внешнюю политику Ирана, который участвует в конфликтах в Сирии, Ираке и Ливане. Участники протестов призывают правительство сосредоточиться на внутренних экономических проблемах. Так, между лозунгов на протестах – "Не Газа, не Ливан, моя жизнь – Иран", "Смерть России", "Оставьте Сирию, подумайте о нас", "Смерть Хаменеи" и "Смерть Рухани", пишет "Русская служба Би-би-си".3 января в Иране прошли митинги в поддержку правительства. Люди вышли на улицы с портретами Рухани и Хаменеи и флагами Ирана. Как пишет Reuters, демонстранты скандировали: "Кровь в наших венах является подарком нашему вождю (Хаменеи. – )" и "Мы не оставим нашего лидера". Они обвинили США, Израиль и Великобританию в возбуждении протестов и кричали: "Разбойники-мятежники должны быть казнены!". 3 января в Иране прошли проправительственные митинги. Фото: EPA Президент Ирана Хасан Рухани 31 декабря заявил, что участие в протестах является конституционным правом иранцев, но призвал не переходить к насилию. Президент подчеркнул, что в стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность.Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади 2 января назвал участников акций протеста в Иране мятежниками. По его словам, задержанные 30 декабря, после третьего дня беспорядков, понесут более серьезное наказание, поскольку вышли на акцию протеста, несмотря на запрет министерством внутренних дел подобных собраний.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Иране организованы властями США, Великобритании и Саудовской Аравии и являются частью "прокси-войны", которую ведут с Тегераном некоторые страны мира. По его мнению, протестными кампаниями руководят через социальные сети, а порядка 27% хештегов, направленных против Ирана, шли со стороны Эр-Рияда.Аятолла Али Хаменеи (в соответствии с конституцией – он высший руководитель Ирана) высказался о протестах лишь 2 января. В организации протестов он обвинил "врагов Ирана", которые "объединились, используя различные инструменты, включая деньги, оружие, политику и разведку, чтобы создать проблемы для исламской системы".Тем не менее, власти Ирана пока не применяли Корпус стражей исламской революции и другие подразделения военных для разгона митингующих. Аятолла Хаменеи обвинил в протестах "врагов". Фото: EPA Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что причиной протестов в Иране может быть финансирование терроризма иранскими лидерами и что Соединенные Штаты "в подходящее время" окажут большую поддержку участникам митингов.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге 2 января назвала события в Иране настоящим восстанием. "Годы бесхозяйственности, коррупции и иностранного авантюризма подорвали доверие иранского народа к своим лидерам. В результате мы наблюдаем настоящее, самое масштабное с 2009 года восстание, организованное смелыми иранскими гражданами...Мы призываем режим ценить основное право своих граждан на мирное выражение своего желания перемен", – сказала Сандерс.В ЕС никаких оценок событиям в Иране не высказывали, заявив, что следят за ситуацией. В Министерстве иностранных дел РФ агентству "РИА Новости" заявили, что считают события в Иране внутренним делом страны, но надеются, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. К "сдержанности и умиротворению" власти Ирана призвал и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. МИД Украины ограничился рекомендацией украинцам, которые находятся в Иране, избегать митингов, быть готовыми к проверке документов, а также отслеживать информацию о мерах безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



