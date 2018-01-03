Над операционной системой Fuchsia авторы работали в течение последнего года

Об этом пишет The Verge.

Компания обнародовала документацию, которая позволяет загружать ОС на Pixelbook - ноутбук производства Google.

По информации издания, над операционной системой Fuchsia авторы работали в течение последнего года. Однако никаких деталей производитель пока не раскрывает.

Также неизвестно, для чего именно разрабатывалась Fuchsia. Эксперты считают, что она является преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором объединили операционные системы Chrome и Android.

Напомним, в августе интернет-гигант Google официально представил в день затмения на территории США новую версию мобильной операционной системы Android 8.0 Oreo.