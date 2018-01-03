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Google тестирует новую операционную систему, которая может заменить Android
03.01.2018 22:26
Google тестирует новую операционную систему, которая может заменить Android
Над операционной системой Fuchsia авторы работали в течение последнего года
Компания Google начала тестирование новой мобильной операционной системы Fuchsia, которая может заменить Android
Google тестирует новую операционную систему, которая может заменить Android
Об этом пишет The Verge.
 
Компания обнародовала документацию, которая позволяет загружать ОС на Pixelbook - ноутбук производства Google.
 
По информации издания, над операционной системой Fuchsia авторы работали в течение последнего года. Однако никаких деталей производитель пока не раскрывает.
 
Также неизвестно, для чего именно разрабатывалась Fuchsia. Эксперты считают, что она является преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором объединили операционные системы Chrome и Android.
 
Напомним, в августе интернет-гигант Google официально представил в день затмения на территории США новую версию мобильной операционной системы Android 8.0 Oreo.
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