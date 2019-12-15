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Кендалл Дженнер розповіла, хто в її зірковій родині - найгірша матуся
15.12.2019 21:08
Кендалл Дженнер і її колишній бойфренд Гаррі Стайлс стали гостями нового випуску вечірнього гумористичного шоу Джеймса Кордена The Late Late Show with James Corden, де телеведучий запропонував їм сісти один навпроти одного і прийняти судьба в грі для дуже сміливих знаменитостей.

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Правила такі: по черзі вони повинні задавати один одному провокаційні питання, і якщо хтось із них відмовляється відповідати, він повинен з'їсти або випити що-небудь зі столу. Серед представлених страв були суцільні "делікатеси": смузі з лосося, "яйце тисячолітньої давності", сушені скорпіони, бичачі геніталії, сперма тріски...

Перше питання гри поставило Кендалл в глухий кут, однак пробувати щось зі столу вона не наважилася.

"Кого зі своїх сестер ти вважаєш найгіршоюмамою?" - запитав Гаррі Кендалл, запропонувавши їй скласти рейтинг.

"Вони всі прекрасні батьки! Але якщо вибирати: кращий - Роб, він обожнює свою дочку, потім - Хлої, Кім, Кайлі і Кортні", - сказала Кендалл.

Відповідь виявилася несподіваною, враховуючи, що Кортні раніше всіх стала матір'ю, виховує трьох дітей і, на відміну від інших сестер, всіляко виступає проти їх публічності і участі в сімейному реаліті-шоу.

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