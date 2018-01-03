Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил против того, чтобы миротворцев ООН ввели на Донбасс только для охраны наблюдателей ОБСЕ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Габриэль: У нас общее убеждение, что необходимо ввести миссию ООН на Донбасс, и это требует от нас усилий Фото: ЕРА "У нас общее убеждение, что необходимо ввести миссию ООН на Донбасс, и это требует от нас усилий", – отметил он.Габриэль добавил, что "обязательным условием и целью должно быть восстановление территориальной целостности Украины"."Должна быть вооруженная и сильная миротворческая задача ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охраняет только – в виде малочисленной группы – представителей ОБСЕ и пребывает только на линии столкновения", – заявил министр.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября заявил, что только задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".10 ноября Климкин сообщил, что разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе находится на завершающей стадии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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