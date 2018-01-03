Больше только потратили в Эстонии

Общая сумма расходов составляет 395,4 млрд евро, что составляет 2,7% ВВП ЕС или 800 евро на каждого жителя ЕС. Расходы на одежду и обувь несколько превышают сумму, потраченную на здоровье, свидетельствуют данные Евростат.

В 2016 году наибольшая доля расходов на одежду и обувь была зафиксирована в Эстонии (6,8%), а затем в Португалии (6,3%), Италии (6,2%), Австрии (6,1%), Литве (5,9%) и Латвии (5,8%).

На противоположном конце шкалы наименьшие показатели были зарегистрированы в Болгарии (3,2%), Румынии (3,4% в 2015 году), Чехии и Венгрии (3,6%), Греции и Франции (3,8%), Ирландии (3,9%) и Словакии (4,0%).

В период с 2006 по 2016 годы доля расходов на одежду и обувь в общих расходах уменьшилась в подавляющем большинстве государств-членов.

Наибольшее падение за этот 10-летний период было зафиксировано в Литве (7,8% общего объема расходов в 2006 году до 5,9% в 2016 году), Греции (-1,3%), Испании (-1,1%), Ирландии, Франции, Кипре и Мальте (-0,8%).

Доля затрат на одежду и обувь за этот же период возросла в семи государствах-членах и наиболее сильно в Польше (на 0,6%), Латвии и Великобритании (оба +0,5%), Венгрии и Люксембурге (оба +0,4%).