|Які плани у Меган Маркл на різдвяні свята?
|15.12.2019 23:02
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Проте під час різдвяних канікул герцогиня Сассекська відпочивати не планує. Видання The Telegraph з посиланням на джерело, близьке до Меган, повідомляє, що вона більшу частину часу витратить на розвиток благодійного фонду Sussex Royal Foundation, яким курують вона і Гаррі.
«Вони планують зробити фонд однією з найбільших і найбільш успішних благодійних організацій в світі», - повідомляє джерело.
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