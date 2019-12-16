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Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер показали перше спільне фото своїх дітей
16.12.2019 00:34
Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер часто постять знімки своїх дітей, і вони збирають мільйони лайків!

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Нагадаємо, у Кім і Каньє Веста - четверо дітей: 6-річна Норт, 4-річний Сейнт, однорічна Чикаго і семимісячний Псалм. Кайлі ж стала мамою в лютому 2018-го. У неї і її екс-бойфренда Тревіса Скотта народилася дочка Стормі.

Недавно Карадашьян вперше опублікувала фото молодшого сина і дочки Кайлі.

«Стормі дуже любить Псалма», - написала вона.

І Кайлі прокоментувала пост:

«Вона правда любить».

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)


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