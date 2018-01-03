К каким изменениям следует быть готовыми украинцам в наступившем году.

Рост зарплат, пенсий и страхового стажа, информирует еizvestia.com.

С 1 января 2018 года минимальная зарплата повышается на 523 грн и составит 3723 грн. Это повышение предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря 2017 года составляет 1700 грн, с 1 июля он возрастет до 1777 грн, с 1 декабря 2018 — до 1853 грн.

4 декабря Петр Порошенко заявил, что при благоприятных обстоятельствах в экономике минимальную зарплату в Украине в этом году можно будет повысить до 4100 гривень.

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Существенное повышение заработной платы ожидает педагогов — плюс 25%. В денежном эквиваленте, по подсчетам премьер-министра, это в среднем дополнительные 1500 грн.

Это повышение предусмотрено в рамках образовательной реформы, за которую депутаты проголосовали в сентябре. Оно предусматривает продвижение оплаты труда на 1 разряд в единой тарифной сетке, фиксацию надбавки за престижность на уровне 20% для всех учителей и 30% для лучших учителей.

В ст. 61 закона об образовании говорится, что «должностной оклад педагогического работника низшей квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат».

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То есть, с 1 января зарплата педагога должна стартовать с 11 619 грн, однако из-за нехватки средств в бюджете повышение будет постепенным и продлится до 2023 года.

С 1 января вступят в силу и измения в рамках пенсионной реформы. В частности, повышение необходимого страхового стажа — с 15 лет до 25. В будущем ежегодно минимальный стаж будет увеличиваться на 1 год. К 2028 году он должен достигнуть 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин.

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Для тех, кто достиг 65-летнего возраста и 30-35-летнего стажа минимальный размер пенсии с 1 января 2018 составляет 40% от минимальной зарплаты (то есть, 1489 грн).

Транспортные изменения

Немало изменений подготовил 2018 год и для автолюбителей. Среди основных: возможность купить машину дешевле, улучшение дорожных полотен и уменьшение максимально разрешенной скорости движения.

2018 год будет благоприятным для тех, кто давно мечтает о машине с электродвигателем. В этом году такие автомобили можно будет купить без НДС, акциза и ввозной пошлины, что должно удешевить авто примерно на 17%.

Если вы не готовы покупать машину на электротяге, с 1 января можно дешевле купить машину из ЕС, ведь заработали новые нормы в отношении импорта товаров, в том числе автомобилей. Эти изменения предусмотрены в рамках Соглашения о свободной торговле.

Правда, такой существенной экономии, как в случае с электрокарами, не будет — ввозная пошлина уменьшится в среднем на 1-2%. И уже через семь лет ввозные ставки на авто с ЕС должны «обнулиться» полностью.

Еще один положительный сдвиг — ремонт дорог. В 2018 году на это предусмотрено максимальную сумму средств — 47 млрд грн.

С 1 января в Украине заработал Дорожный фонд, а дороги местного значения перешли в управление местной власти.

То есть, «Укравтодор» будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог, а остальные 120 тысяч будут подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

«Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев», — объясняет решение министр инфраструктуры Владимир Омелян.

И погонять по новых дорогах не получится, ведь с 1 января в Украине заработало ограничение разрешенной максимальной скорости движения до 50 км/ч в населенных пунктах. В некоторых местах вероятно будет поставить другие знаки, следовательно разрешенная скорость будет выше.

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Медицинская реформа

С 1 января в Украине запустили медицинскую реформу, а это означает, что принцип “деньги ходят за пациентом” заработает в полную силу.

С начала года до весны предусмотрен так называемый подготовительный период — автономизация учреждений первичной медицинской помощи, чтобы они могли заключить соглашения с Национальной службой здоровья Украины о прямом финансировании за предоставленные услуги с Государственного бюджета.

С апреля продлится кампания “Выбери своего врача”, то есть можно будет подписать договор с медиком, которому вы доверяете здоровье своей семьи. Пока же подписание деклараций продлится в пилотном режиме. Врача можно менять и выбирать независимо от места регистрации или проживания.

С июля начнется финансирование медиков по новой системе — в соответствии с количеством пациентов. Средняя ставка за одного пациента составит 370 грн. За малышей и пенсионеров врачу будут платить больше.

После того, как пациент выберет себе семейного врача, тот будет направлять его к врачам-специалистам. 80% медицинских услуг остаются бесплатными.

Если же человек обратится к врачу-специалисту без направления от семейного медика, терапевта или педиатра, его услуги придется оплачивать самостоятельно.

Также с начала 2018 года расширен перечень лекарств, стоимость которых по рецепту от семейного врача возмещается государством полностью или частично по программе «Доступные лекарства».

Кроме того, в рамках медицинской реформы в Украине введут электронную систему eHealth. Врач оказывает вам услугу, вносит информацию в eHealth, ее получает Национальная служба здоровья, за это врач получает выплаты от государства. В будущем eHealth станет электронной медицинской картой пациента.

Изменения на границе

С 1 января 2018 года начала работать национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Внедрили ее, чтобы усилить контроль на границе с Украиной, отслеживать въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства, соблюдение ими правил пребывания в нашей стране.

Пограничники фиксируют отпечатки пальцев правой руки желающего пересечь границу с Украиной.

Обязательную фиксацию биометрических данных применяют к гражданам 71 страны, которые считаются странами с высоким миграционным риском, в том числе Российской Федерации.

Напомним, до этого времени россияне въезжали в Украину только по загранпаспорту.

Для граждан из стран ЕС ничего не изменится, ведь они и раньше въезжали в Украину по биометрическим паспортам.

Украинцы с 1 января получили еще больше возможностей для своих загранпаспортов. Ведь с начала 2018 года Япония упростила визовые требования для наших граждан. Теперь срок действия японской визы для украинцев продлен с 3 до 5 лет, а круг заявителей расширен.

Зато забыть про визы теперь можно, если собираетесь в Объединенные Арабские Эмираты. С 31 декабря граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней только с биометрическими паспортами.

В целом, украинцы могут путешествовать без виз уже в 85 стран мира.

Монетизация субсидий и тарифы

С 1 января цена на электроэнергию для производителей выросла на 9,5% по сравнению с декабрем 2017 года. А в целом она увеличится на 15,6% в течение года и будет расти ежеквартально.

Тарифы на электроэнергию для населения пообещали не поднимать, однако повышение цен на электричество для производителей спровоцирует повышение цен в стране в целом.

Что же касается газа, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что тарифы на газ и тепло для населения могут вырасти с 1 апреля 2018 года, если произойдет повышение цен на немецком хабе.

При этом министр отметил, что цена на газ и тепло этой зимой останутся на уровне прошлого года, а для повышения цен министерство не видит оснований.

Существенных изменений претерпела система субсидий. С 1 января в Украине заработал список собственников субсидий и началась их монетизация.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет предусматривать три этапа.

Первый этап предусматривает монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг. Именно его запустили с 1 января.

То есть теперь предприятия жилищно-коммунального сектора будут получать субсидию из бюджета и будут рассчитываться с поставщиками энергоносителей “живыми деньгами”.

Второй этап — подготовка монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. п).

Третий этап – монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Акциз на сигареты

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, предусматривают, что ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 г. вырастут на 29,7%. В дальнейшем они будут расти на 20% ежегодно, до 2024 года.

Целью плана повышения акцизов является достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС – 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

То есть, если в 2017 году связка сигарет стоила в среднем 23-24 гривни. С 1 января ожидается повышение ее стоимости в среднем на 6 гривень – до 30.

Обязательная сортировка мусора

В Украине с 1 января 2018 года вводятся новые правила обращения с бытовыми отходами. В частности, запрещено захоранивать непереработанные, необработанные бытовые отходы.

Это предусмотрено ст. 32 закона Украины «Об отходах». Такую норму наша страна внесла в законодательство еще в 2012 году, декларируя свои европейские намерения.

Местные органы должны обеспечить сортировку мусора по видам для его дальнейшей переработки и утилизации.

Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на умышленно предназначенных для этого предприятиях или объектах.

А полигоны захоронения отходов в Украине с 1 января должны быть оснащены весами для ведения учета.

По данным международной неправительственной организации “Экология. Право. Человек”, 94% отходов в Украине вывозятся на полигоны и лишь 2,8% — перерабатывается.

За нарушение закона предусмотрена система штрафов: за захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов граждане будут платить 20-80 необлагаемых налогом минимумов (16-64 тыс. грн в 2017 году), а должностные лица и субъекты предпринимательской деятельности — 50-150 не облагаемых налогом минимумов (40-120 тыс. грн).

За повторное нарушение норм законодательства в течение года гражданам светит 80-100 необлагаемых налогом минимумов (64-80 тыс. грн), а вот чиновники и предприниматели вынуждены будут уплатить аж 100-200 необлагаемых минимумов (80-160 тыс. грн).

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