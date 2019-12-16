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Чому Бред Пітт не спілкується зі своїм сином?
16.12.2019 06:05
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В інтерв'ю журналу Interview Бред Пітт зізнався, що відчуває себе слабким.

«Я не плакав уже років 20, але зараз я відчуваю себе набагато більш вразливим. Переїхали мої діти, друзі, знайомі... Просто переїхали», - сказав він.

Під час недавньої поїздки до Південної Кореї Бред не зустрівся зі своїм 18-річним сином Меддоксом, який вчиться в університеті в Сеулі на біологічному факультеті.

«Бред не намагався побачитися з Меддоксом. Між ними не було ніяких контактів. Актор сподівається, що як тільки його син подорослішає, вони знову стануть близькі», - розповіло джерело, близьке до Пітта, за повідомленням Daily Mail.

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