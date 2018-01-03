|Климкин пригрозил "юридическими методами" компаниям, работающим в Крыму
|03.01.2018 22:43
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил "юридическими методами" международным компаниям, которые до сих пор работают в Крыму. Об этом он заявил на совместной с главой МИД Германии Зигмар Габриэль пресс-конференции, передает корреспондент
“Сейчас есть компании, которые позволяют своим ритейлерам зачислять Крым к территории России. Это в частности такие компании, как Volkswagen и Adidas. Мы их безусловно получим юридическими методами”, — заявил П.Климкин.
Как сообщал Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ) зафиксировало на территории аннексированного Крыму деятельность ряда немецких компаний.
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