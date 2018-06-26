В преддверии выборов Верховная Рада Украины хочет “закрыть рот интернету”, собираясь разрешить СБУ без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале “112 Украина”.

Речь идет о законопроекте № 6688 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении информационной безопасности Украины”, который народные депутаты включили в повестку дня 21 июня.

“По оценкам общественного мнения, самый низкий уровень доверия имеет Верховная Рада. Я это по-человечески понимаю. Хотя считаю, что у украинцев все абсолютно ветви власти примерно на одном уровне в рейтинге доверия сейчас находятся. Но все-таки Рада, на мой взгляд, становится самым опасным элементом разбалансированной государственной системы, потому что она уже съезжает с катушек перед выборами. Сейчас хотят вести прямую цензуру в Украине — речь идет о законопроекте № 6688 о внесудебном блокировании сайтов. Под предлогом военных действий собираются оставить те средства массовой информации, которые будут только „гладить“ власть”, — выразил негодование политик.

Он считает, что власть хочет забрать у украинцев возможность пользоваться последними источниками информации.

“На этой неделе пропадал из эфиров по неизвестной причине телеканал „112 Украина“, был наезд на канал NewsOne, наезд на ZIK. Шаг за шагом нам пытаются закрыть возможность слушать, видеть и понимать последние источники информации. Но не надо отчаиваться. Мне кажется, сейчас во власти такая тьма, чтобы мы уже научились радоваться свету, который придет после них”, — убежден парламентарий.

По его мнению, еще одним доказательством “предвыборного сумасшествия” власти стала подготовка к монетизации льгот и перерасчет субсидий. Напомним, 19 июня под Радой состоялся митинг шахтеров и льготников, требующих в полной мере возобновить им все причитающиеся выплаты.

“Я думаю, что протесты должны быть мирные. Иначе мы доведем страну. Но надо понять людей: тех же чернобыльцев, афганцев. Они пришли под Раду требовать то, что им обещали, то, что у них лежало в кармане, а у них забрали. Они не просят для себя новые льготы. Льготы — это когда вы судьям дали по 300 тыс. зарплаты. А люди пришли просить свое. Они пострадали от аварии на ЧАЭС, были участниками Афганской войны — за это они должны получать специальные надбавки. А вы у них забрали все. Объясните им, на каком основании вы это забрали, что вы сделаете с этими деньгами. На фоне полного краха бюджета, воровства и коррупции сверху донизу, конечно, люди спрашивают, почему же им не отдали их деньги”, — заключил руководитель партии “За життя”.

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