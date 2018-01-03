В Вашингтоне хотят собрать информацию, которая позволила бы ввести новые санкции в отношении Ирана из-за преследования протестующих, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Протесты продолжаются с 28 декабря Фото: EPA По словам собеседника, антиправительственные демонстрации в Иране стали неожиданность. Он добавил, что в Вашингтоне активно собирают информацию о преследовании протестующих, чтобы иметь возможность ввести санкции.Агентство отмечает, что в трех провинциях Ирана для подавления протестов задействовали Корпус Стражей Исламской революции.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибло не менее 23 человек. Силовики задержали сотни протестующих.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала происходящее восстанием, а президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты "в подходящее время" окажут большую поддержку участникам протестов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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