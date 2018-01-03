|Водитель в Донецкой области совершил наезд на пешехода и скрылся
|03.01.2018 22:50
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В Константиновке, Донецкая область, водитель совершил наезд на пешехода и скрылся. ДТП произошло вчера вечером. Мужчина 1983 года рождения с телесными повреждениями средней тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Донецкой области, передает
"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода произошло вчера, 2 января, на улице Бахмутский. Полицейские в течение часа установили местонахождение автомобиля с явными признаками повреждений, характерными для ДТП. Владелец, который управлял машиной во время наезда, спрятал ВАЗ у себя во дворе.
43-летний житель Константиновки объяснил полицейским, что находился в состоянии шока после ДТП, именно это и послужило поводом для того, чтобы покинуть место аварии", - отметили в ведомстве.
Данный факт предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).
Продолжается следствие.