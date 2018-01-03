В Чечне нападавший выстрелил полицейскому в спину, когда тот выходил из продуктового магазина. В Чечне правоохранительные органы проводят операцию по задержанию убийцы полицейского Фото: ЕРА В полиции сообщили, что нападавший выстрелил полицейскому в спину. От полученных ранений мужчина скончался. По данным местной полиции, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района, 1990 года рождения.Правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.По данным ТАСС, убитого начальника полиции зовут Абубакар Устарханов. Фамилия предполагаемого преступника – Баймурадов.Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый выстрелил полицейскому в голову, когда тот расплачивался в магазине, взял оружие Устарханова и уехал на его машине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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