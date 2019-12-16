Об этом Finance.ua заявили в "Ощадбанке", комментируя информацию КГГА относительно технических проблем, из-за которых не отображаются средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка".

"Все технические доработки между Министерством социальной политики и Сбербанком осуществлены, система штатно работает. Никаких технических проблем со стороны банка не возникало. Всю информацию, которая корректно была передана в банк Министерством социальной политики для создания кабинетов льготников, банк обработал ", - заявили в "Ощадбанке".

В банке отмечают, что некоторые вопросы, касающиеся входа в кабинет, могут оставаться только у льготников, которые не предоставили свои номера мобильных телефонов в органы соцзащиты, ведь вход в кабинет происходит по телефону. Им предлагают обратиться в органы соцзащиты, которые передадут эту информацию в банк.

Также в "Ощадбанке" напомнили: "При безналичной форме выплаты субсидий часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет "Ощадбанк", остальное субсидиант оплачивает самостоятельно. Услуги, за которые нужно будет доплатить, "Ощадбанк" направляет в СМС-сообщениях владельцам льгот с указанной суммой доплаты за каждую ".

Как сообщал Укринформ, 13 мая в Департаменте социальной политики КГГА заявили, что по техническим причинам не отображаются средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка". Проблема возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме. По этой причине льготники не могут проследить за движением средств своей льготы через личный кабинет "Ощадбанка", который был создан автоматически, и не могут понять, за какой именно вид услуг были перечислены деньги, пояснили в КГГА и добавили, что проблему устранят до января.

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