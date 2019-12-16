Сенат Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря.

На этом заседании комитет должен рассмотреть «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (в оригинале – «Defending American Security from Kremlin Aggression Act»).

«Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины», – говорится в сообщении.

Санкции будут направлены против российских банков, которые поддерживают попытки Кремля «подорвать демократические институты в других странах», российских проектов, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектора России и лиц, приближенных к ее президенту Путину.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот пакет «адскими санкциями».

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