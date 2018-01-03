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В Украине вступают в силу требования Евросоюза к качеству шоколада
03.01.2018 23:00
В Украине вступают в силу требования Евросоюза к качеству шоколада С нового года в стране начали действовать требования ЕС к какао-изделиям и шоколадным продуктам. Требования обеспечивают европейские стандарты качества и безопасности продуктов питания.

Итак, согласно стандартам Европы, только тот продукт может называться шоколадом, в котором есть не меньше 35% общего содержания какао-продуктов.

Молочный шоколад по стандартам должен иметь не меньше 25% какао-продуктов и не меньше 14% молокопродуктов. Белый шоколад при этом должен иметь в составе не меньше 20% какао-масла и 14% молокопродуктов.

Эти стандарты теперь обязательны для всех. Продукты с меньшим содержанием какао не имеют права именоваться шоколадом. Их следует называть или «сладким батончиком» или «глазированной конфетой».

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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