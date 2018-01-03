|В Украине вступают в силу требования Евросоюза к качеству шоколада
|03.01.2018 23:00
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Итак, согласно стандартам Европы, только тот продукт может называться шоколадом, в котором есть не меньше 35% общего содержания какао-продуктов.
Молочный шоколад по стандартам должен иметь не меньше 25% какао-продуктов и не меньше 14% молокопродуктов. Белый шоколад при этом должен иметь в составе не меньше 20% какао-масла и 14% молокопродуктов.
Эти стандарты теперь обязательны для всех. Продукты с меньшим содержанием какао не имеют права именоваться шоколадом. Их следует называть или «сладким батончиком» или «глазированной конфетой».
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