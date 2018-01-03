Злоумышленник ограбил двух несовершеннолетних девочек в , угрожая им ножом.

Мужчина подошел к девочкам 14 и 13 лет на стадионе и отобрал у них мобильные телефоны, сообщили в патрульной полиции города , передает со ссылкой на .

На вызов о разбое прибыли патрульные полицейские. Они сразу задержали подозреваемого, на которого указывали очевидцы. Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже стражи порядка нашли еще один телефон и нож.

Детали происшествия будет выяснять следственно-оперативная группа.

В поселке Глеваха Киевской области пятеро несовершеннолетних жестоко избили на улице сына начальника службы по делам детей в Васильковской Натальи Ибрагимовой. У ее сына тяжелые травмы головы, он находится в Центре нейрохирургии.

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