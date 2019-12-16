Президент США заявил, что ждет извинений от Джейсма Коми, при котором был дан старт расследованиям о связях главы Белого дома с Москвой.

«Значит теперь Коми признает, что был неправ. Он делает это лишь потому что его поймали с поличным, причем — уже давно. Так каковы будут последствия того, что он нарушил закон. Может, его приговорят к нескольким годам тюрьмы? А где его извинения мне и другим», — заявил Трамп.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР за «неэффективное руководство бюро». Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

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