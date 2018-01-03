По итогам 2017 года ВВП Украины вырос только на 2%, что является крайне неутешительным результатом, из-за которого ей приходится соперничать с Молдовой за статус самой бедной страны Европы. Об этом рассказал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, передает ««.

По его словам, год назад верил, что «в 2017 году экономика Украины взлетит». Экономист подчеркнул, что «так и должно было случится, но не случилось».

«В последнем квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 4,8%. Но в каждом из последующих четырех кварталов темпы роста снижались, а по итогам 2017 году ВВП вырос только на 2%, что меньше, чем даже самые осторожные официальные прогнозы. Экономика Украины действительно растет медленнее, чем экономика ЕС, и, конечно же, гораздо медленнее мировой экономики. Поэтому трудно давать оптимистические прогнозы относительно экономического роста в 2018 году», — пояснил Аслунд.

Он убежден, что после падения ВВП на 17% по итогам в 2014 и 2015 годов в результате российской агрессии, быстрое восстановление украинской экономики и рост до 6-7% должны были стать само собой разумеющимися.

«Но вместо этого сегодня Украина конкурирует с Молдовой за статус самой бедной страны Европы», — заявил экономист.

«В 2007 году такой показатель, как ВВП на душу населения в Украине был на 160% больше, чем в Молдове. Сейчас этот показатель, согласно статистике МВФ, больше только на 8%, причем экономика Молдова растет на 4% в год», — добавил он.

Аслунд также считает, что экономические провалы Украины в 2017 году можно было предотвратить.

«Двумя главными факторами, которые усугубили экономические проблемы Украины в 2017 году, стали торговая блокада и неудачная судебная реформа», — подчеркнул он.

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