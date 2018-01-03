Главная причина — лень общества, пишет в Фейсбуке журналист Александр Дубинский.

Почему, на мой взгляд, убийство Ноздровской не станет «врадиевкой»? Наверное, по тем же причинам, по которым митинги Саакашвили не стали «майданом», информирует еizvestia.com.

Коррупционные скандалы — не привели к громким отставкам. А пьяные ДТП судей — к посадкам.



Первая причина — в апатии общества.

За 4 года после революции мы потеряли веру в то, что можно что-то изменить к лучшему. А те, кто верил, хотел бороться и мог поджечь искру протестов — нашёл приложение своих сил на войне и «внешнем враге».

Вторая причина — в отсутствии лидера.

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Если на улицы не выходит сотня сумасшедших, которые ведут за собой тысячи — должен появиться руководитель, который сможет это сделать в одиночку. А его нет. И даже не просматривается за горизонтом.

Третья причина — у новых «врадиевки» или «майдана» нет Акционера.

Олигарха, или группы олигархов, которые с помощью технологий, телевизора и денег могли бы растолкать ситуацию. Нет условного Левочкина для Врадиевки. И «большой четвёрки» — для Майдана. Их все, по всей видимости, устраивает.

И, наконец, отсутствует главный компонент протестов — согласие посольства США.

Их, по всей видимости, тоже все устраивает.

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