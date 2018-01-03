Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт требует
от суда запретить спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование
каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении.
Манафорт попросил суд сузить полномочия Мюллера Фото: ЕРА Манафорт
требует от суда запретить Мюллеру вести расследование каких-либо
дел помимо его полномочий, полученных при назначении.Также в иске
фигурирует заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн,
который назначил Мюллера в мае 2016 года.Мюллер занимается
расследованием возможных связей между российским
правительством и штабом Трампа.30 октября 2017 года Манафорта
и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре
против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря
2017 года федеральный суд округа Колумбия ослабил меру
пресечения для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал
носить электронный браслет.
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