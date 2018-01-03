Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт требует от суда запретить спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении. Манафорт попросил суд сузить полномочия Мюллера Фото: ЕРА Манафорт требует от суда запретить Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении.Также в иске фигурирует заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, который назначил Мюллера в мае 2016 года.Мюллер занимается расследованием возможных связей между российским правительством и штабом Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря 2017 года федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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